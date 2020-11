Lauwenaar steunt horeca tijdens ‘Tour de Monopoly’

In pakweg de Hoogstraat of de Rue du Diekirch heeft Christophe bovendien halt gehouden om de horeca een hart onder de riem te steken. 2020 is voor hen door de coronacrisis een bijzonder moeilijk jaar. ‘We combineerden het beste gezelschapsspel ooit en onze passie voor reizen en avontuur met onze voorliefde voor de Belgische horeca’, schrijft Christophe Lefebvre op zijn blog lavieenc.fr. ‘Wanneer we een café vonden, gaven we de uitbater een zwarte stift en vroegen we hem of haar om het bord te tekenen.’ Het avontuur begon Christophe in z’n thuisstad Menen, waar de burgemeester zijn handtekening plaatste in het startvakje.

Veerkracht

Tijdens de twee weken op reis verstrengde de nationale veiligheidsraad tot 2 keer toe de coronamaatregelen. ‘Maar meer nog dan de draconische regels die het daglicht zagen, was het vooral de veerkracht van de Belgische horeca die ons steeds maar weer bleef verbazen’, zegt Christophe. ‘Mondmaskers? Gel of terrastafels op een andere afstand plaatsen? Onze cafébazen en -bazinnen wisten zich keer op keer aan te passen aan de normen, in een recordtijd.’

België anders leren kennen

Ondertussen heeft Christophe Lefebvre België ook op een andere manier leren kennen. ‘Streken die we dachten te kennen, kenden we eigenlijk helemaal niet en de cultuurverschillen waarvan we zeker wisten dat ze er waren, waren er niet. Souvenirs kochten we niet echt (en diegene die we kochten, die dronken we meestal diezelfde dag nog uit) maar we beschikken wel over het meest unieke Monopoly bord van het land. Al zullen we er waarschijnlijk niet echt nog spelletjes mee spelen’, besluit Lefebvre.