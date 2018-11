Lauwenaar krijgt niet genoeg van kerstsfeer

Over enkele dagen is het december en dan komt Kerst dichterbij.

In Lauwe is een man al sinds augustus aan de slag om de kerstversiering uit te pakken en op te hangen, want het is een gigantisch werk. Gisteravond werden de tienduizenden lichtjes van het 'Lauwes Kersthuisje' voor het eerst getest. Het huis, de gevels, de tuin, de schuur en de oprit, alles baadde in het licht van de kerstsfeer. Kinderen uit de buurt stonden met open mond te kijken naar al dat moois.

LED

Het lijkt een beetje Disneyland in Lauwe met kerstmannen en sprookjesfiguren, een treintje, een heuse draaimolen en veel lichtjes. Elk jaar gaan enkele oude figuren eruit en komen er nieuwe lichtgevende stukken bij. Maar de elektriciteitsrekening daalt, want Lauwes Kersthuisje schakelt volledig over op ledverlichting.