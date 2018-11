Lauwenaar dringt mysterieuze giftunnels binnen

Een man uit Lauwe heeft een bijzonder gevaarlijk en hachelijk avontuur achter de rug. Als avonturier-schrijver drong Christophe Lefebvre afgelopen weekend binnen in het tunnelcomplex van Clairefeuille in de buurt van het Noord-Franse Rouen.

Het gaat om een complex dat de Duitsers op het einde van de oorlog achterlieten. Het tunnelstelsel is nu al lang verboden terrein. Maar in 1995, toen plaatselijke kinderen nog in de tunnels konden spelen, kwamen er negen mensen in om. Eerst drie kinderen, daarna vijf brandweermannen en een speleoloog. Volgens de Franse overheid en defensie stierven de negen aan CO-vergiftiging. Maar daar heeft Christophe Lefebvre ernstige twijfels bij.

Het verschrikkelijke verhaal fascineerde hem en afgelopen zaterdag is hij de eerste die sinds lange tijd erin slaagt om de levensgevaarlijke tunnels opnieuw binnen te dringen. Op zijn blog 'La vie en C' verzamelt Christophe verhalen van zijn speurtochten om mysteries te ontrafelen. Maar de tocht in de dodentunnels van Clairefeuille zal hem lang bijblijven. “Ik ga er nooit meer terug, volgens mij hangen de diepe tunnels vol giftige dampen van chloor en cyanide. Toen ik in een bepaalde zone kwam, grepen de dampen me naar de keel. Er hing een enorme stank en mijn ogen traanden. Ik raakte gedesoriënteerd. Mijn ogen stonden precies in brand.”

Oud gifstort

Christophe Lefebvre is ervan overtuigd dat in het complex oude Duitse chemische wapens zijn opgeslagen. Die zijn destijds niet weggenomen maar ingebetonneerd. De betonplaten vertonen scheuren en dat verklaart het drama van 1995. Christophe Lefebvre spreekt van doofpotoperaties, verwaarlozing en het afschuiven van schuld.

Het complex is nu wel ontoegankelijk gemaakt, maar de Lauwenaar heeft zaterdag bewezen dat er toch openingen te vinden zijn. Hij eindigt zijn tekst op zijn blog met: “Is het nodig te vermelden dat je onder geen enkel beding dit zelf moet gaan proberen? Enkele seconden (jawel, je leest het goed, seconden) teveel gas inademen is meer dan voldoende om het niet meer na te vertellen .. don’t be that guy.”