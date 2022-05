Lauwe is zone 30, tegenstanders nemen borden weg

Het is wennen in Menen: een groot deel van de binnenstad is sinds zondag zone 30. Ook in deelgemeente Lauwe zijn het centrum en de toegangswegen naar het centrum nu helemaal zone 30.

Het huidige stadsbestuur maakt een prioriteit van verkeersveiligheid. Het veralgemenen van de zone 30 in woonwijken maakt daar een essentieel deel van uit. Daarom zijn alle centra en woonwijken in Menen, Lauwe en Rekkem als zone 30 ingekleurd in het nieuwe lokale mobiliteitsplan. De eerste nieuwe zones zijn actief sinds 1 mei.

Maar vooral in Lauwe is het wennen. De zone 30 is er te groot, klinkt het daar. Daar waren al na één dag enkele zone 30-borden verdwenen. Ze hingen plots in Rekkem, of ze stonden online te koop. Intussen staan alle borden terug op hun plaats.