Laurentius Vanacker wint Bredense Cultuurprijs

Tussen 1961 en 1976 was Laurentius actief als muzikant bij de Bredense bands The Swallows en The Bunch. Daarna bleef hij actief in de muziekindustrie met Engelstalige nummers en liedjes in het dialect.

Tijdens een optreden voor de herdenking van Brugse zanger Ron Davis bracht hij in het MEC Staf Versluys zijn nieuwste nummer "In de zomer an de Twiens” uit.

Vorig jaar bracht hij zijn tweede boek “Het radioverhaal van de week” uit, die werd voorgesteld in de bibliotheek van de badstad.

"Laurentius was van plan om af te bouwen, maar blijft doorgaan met muziek maken. De Bredense Cultuurraad bekroonde Laurentius dan ook met de Cultuurprijs 2022", vertelt voorzitter van de Bredense Cultuurraad Annemie De Leyn.