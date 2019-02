Laura Tesoro en 2 Fabiola op Festival aan Zee

Op de affiche van het gratis strandfestival van 27 & 28 april 2019 staan al Mooneye (winnaar van De Nieuwe Lichting), Kapitein Winokio, DJ Shizzle Le Sauvage en Mirranda. Ook zijn de eerste acts bekend die spelen in de Belfius Beach Boutique, de tent voor lokaal, beloftevol talent. Het gaat om Exception (Roeselare), The Black Gasolines (Kortrijk), MAANBAR (Brugge) en West Corner Brass Band (Poperinge).

De Roeselaarse DJ Exception veroverde met z'n deskundige sets alle vele plekjes in West-Vlaanderen én ver daarbuiten. Zo draaide hij al in Boedapest! De jonge snaken van The Black Gasolines (Kortrijk) trokken begin januari richting Londen voor een concerttour van vijf dagen. Een maand daarna stonden ze op het podium als voorprogramma van niemand minder dan The Sore Losers. De Brugse indie-popband MAANBAR leverde een prachtige eerste EP af, met een reeks breekbare en tegelijk wervelende songs. Voor fans van The War on Drugs, Meuris en Gorki. West Corner Brass Band, de meest partyband van de Westhoek, staat klaar om je te doen swingen. Ze herinterpreteren popklassiekers met hun eigen, funky draai.