Laura en Jimmy krijgen loftrompet van Ment TV

Verschillende West-Vlaamse artiesten vielen in de prijzen. Jimmy Frey werd gehuldigd voor zijn indrukwekkende zangcarrière. De Vlaamse zanger is van Brugge, maar woont in Knokke-Heist. In april wordt hij 80 jaar. Laura Lynn kreeg de loftrompet voor beste nummer van een zangeres met “Laat je hart slaan”. "Ik ben super trots. Het is voor mij toch echt wel de kers op de taart", zei ze na de uitreiking. Voor de Vlaamse showbizz is een televisiezender als Ment TV goud waard, want het is een hele opgave om als Vlaamse artiest het scherm te halen.