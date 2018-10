Laubia creëert huiselijke sfeer in De Lovie

In Poperinge is op het woonpark De Lovie voor mensen met een verstandelijke handicap, het nieuwe gebouw Laubia geopend.

In Laubia kunnen 20 jongeren wonen met gedrags- en emotionele stoornissen. De voorbije 25 jaar deed De Lovie heel wat ervaring op in de ondersteuning van deze mensen. Thuis wonen lukt niet meer omdat samenleven onveilig of onhaalbaar is geworden.

Het nieuwe gebouw zorgt voor een huiselijke sfeer en meer comfort. Laubia is een huis met vier woonunits voor telkens vijf bewoners. Iedereen heeft een gezellige individuele kamer waar hij zich kan terugtrekken en zichzelf kan zijn en de woonkamers zorgen voor weinig groepsdruk. Ook voor de begeleiding van deze mensen is de architectuur een meerwaarde. Er is nu een centrale keuken waar de vier woonkamers op aansluiten. Daardoor is de begeleiding steeds bereikbaar.