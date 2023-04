De Last Post-ceremonie in Ieper verhuist opnieuw van locatie. Deze keer vóór de Menenpoort, beneden op de brug, in plaats van boven.

Vorige week nog was het de eerste keer in 100 jaar dat de Last Post niet onder, maar boven, naast de Menenpoort werd geblazen. Normaal zou dat voor de komende 2 jaar zo zijn, door herstellingswerken. Nu blijkt dat de werfkraan te zwaar is om op de brug voorde poort te staan. Daardoor komt die plek vrij, en kunnen de klaroenblazers voor de Menenpoort staan, als je Ieper binnenkomt.

