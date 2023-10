The Last Post galmt over de graven van 11.000 soldaten

The Last Post, een bijzonder optreden dat deel uitmaakt van 'Het Herdenkingslandschap'. Een initiatief van Westtoer, de toeristische dienst van de provincie die focust op het landschap van de Westhoek en de sporen van de Eerste Wereldoorlog.

Het is een ingetogen moment. The Last Post galmt over de graven van de 11.000 soldaten die op Lyssenthoek Cemetry begraven liggen. De evocatie staat in het teken van de gesneuvelden van het British West Indies Regiment.