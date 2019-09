Last Post Association geeft boek uit

De Last Post Association, die zorgt voor de dagelijkse Last Post onder de Menenpoort in Ieper, geeft een boek uit over de periode 2014-2018. Tijdens die periode werden er heel wat evenementen georganiseerd om de 100e verjaardag van de Groote Oorlog te herdenken.

Het was een unieke periode waarbij mensen van over de gehele wereld naar Ieper en de Westhoek kwamen om hulde te brengen aan hun landgenoten die vochten en sneuvelden in de regio Ieper. De Last Post Association was vereerd met het bezoek van diverse koninklijke gasten en VIP's, maar het overgrote deel van de bezoekers waren gewone mensen die hun geliefden herdachten of die kwamen om te herdenken.

Er werd nu een uniek fotoboek van 140 pagina’s met unieke kleurenfoto’s en tekst (in het Engels) uitgebracht om die 100e verjaardag van de Groote Oorlog te herdenken. Het boek kost 19 euro en kan besteld worden via de website van de Last Post Association.