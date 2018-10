Laptop blijkt croque monsieurtoestel te zijn

Een 83-jarige man werd dinsdag aan een bank in Nieuwpoort aangesproken door twee onbekenden in de Franse taal.

Een van de verdachten sprak het slachtoffer aan en deed alsof hij een leverancier van laptops was. De oplichter maakte de 83-jarige man wijs dat zijn zoon bij hem en laptop besteld had en dat de bejaarde man, zoals afgesproken met de zoon, de laptop moest voorschieten.

Om zijn verhaal geloofwaardig te maken, deed de oplichter alsof hij de zoon telefonisch contacteerde voor de bevestiging. De bejaarde man haalde 2.300 euro van zijn rekening en overhandigde het geld aan de oplichters. Bij thuiskomst stelde de bejaarde man vast dat hij in plaats van een laptop een croque monsieur machine overhandigd kreeg.

Tweede melding

Woensdag kreeg de politie een tweede melding van poging tot oplichting. Een man van 78 werd eveneens aangesproken door het duo toen hij op wandel was in De Strandlaan in Sint-Idesbald. Maar hij ging niet op het aanbod in.

De verdachten verplaatsen zich in een zwart voertuig met vreemde nummerplaat. Beide mannen zijn ongeveer 1,75 meter groot, hebben kort haar en zijn ongeschoren (1 van hen heeft een korte baard). 1 van de 2 mannen is corpulent gebouwd.

De politie van de zone Westkust vraagt de burgers om alert te zijn en haar te verwittigen op het nummer 058 533 000 indien ze zelf de mannen opmerken of aangesproken werden.