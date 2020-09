Langer op de schoolbus door coronamaatregelen? "Onmenselijk"

Grote bezorgdheid bij ouders van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs die morgen met de bus naar school moeten. Door de coronamaatregelen is de busregeling gewijzigd en sommige kinderen zullen een uur langer op de bus zitten.

Onmenselijk, vinden zowel de ouders als de scholen. De koepel van het katholiek onderwijs wil dat ze de uurregeling lokaal mogen opstellen. De Lijn heeft voor de verschillende scholen een basistraject uitgewerkt en zal dat in de loop van de maand september bijsturen waar nodig.

Anderhalve week geleden besloot het departement onderwijs dat lagere schoolkinderen en leerlingen uit het secundair uit het buitengewoon onderwijs niet langer met dezelfde bus naar school mogen. Het schema van de busritten moest helemaal overhoop gehaald worden en veel kinderen zitten nu veel langer op de bus. Voor corona was de aanvaardbare duur per rit volgens De Lijn 120 minuten, nu is dat opgetrokken dat 150 minuten.

De koepel van katholieke scholen wil dat de maximumduur per rit teruggebracht wordt tot 120 minuten of minder. Ze willen ook dat lagere schoolkinderen weer samen op de bus mogen met leerlingen uit het secundair onderwijs.