Langemark-Poelkapelle verbiedt alle georganiseerde activiteiten, ook Hooglede en Staden grijpen in

Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën binnen de reguliere werking van verenigingen en/of clubs, zowel in de jeugd-, sport en/of cultuursector. Ook de kunstacademie wordt gesloten. Het verbod geldt niet voor het onderwijs, de buitenschoolse kinderopvang, Kind & Gezin, de openbare bibliotheek en voor bloedinzamelingen door het Rode Kruis. Deze bijkomende maatregelen gelden voorlopig tot en met 14 februari. "De beslissing om bijkomende maatregelen te nemen, wordt niet licht gemaakt en is het gevolg van nauw overleg tussen verschillende betrokken diensten", luidt het. "Deze drastische beperking van de sociale contacten, de activiteiten en bijgevolg ook de mobiliteit in de gemeente is noodzakelijk om de toename van positieve gevallen voldoende in te perken."

Ook in Hooglede en Staden geen buitenschoolse kinderactiviteiten

Ook in Hooglede en Staden zijn er vanaf morgen tot en met zeker 3 februari geen buitenschoolse kinderactiviteiten voor -13-jarigen op het grondgebied. Zowel binnen- als buitenactiviteiten van sport, jeugdverenigingen en kunstacademies zijn verboden. 4 scholen nemen extra maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Maar net als de buitenschoolse kinderopvang blijven ze wel open.

Aanleiding van de beslissing is een besmetting in één van de jeugdsportclubs in Oostnieuwkerke bij Staden. Na een grondige analyse is gebleken dat er contact is geweest met leerlingen van vier scholen uit de regio, twee in Hooglede en twee in Staden. Alle hoogrisicocontacten zijn getest en verblijven in afzondering. In afwachting van het resultaat is beslist om het zekere voor het onzekere te nemen.