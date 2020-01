In Langemark maken ze van mest water

Zoals bekend kampen we al enkele jaren met een groot watertekort door de droogte. De overheid wil Vlaanderen daar nu beter tegen wapenen.

In Langemark-Poelkapelle zal een mestverwerkend bedrijven stoffen uit mest omzetten tot irrigatiewater. Via een irrigatienetwerk van een vijftal kilometer zal het bedrijf in een eerste fase verbonden worden met andere landbouwers. Het water dat aan de mest onttrokken wordt zal ontzouten worden zodat het kan worden besproeid op akkers. Het zal ook gebufferd worden zodat er steeds een voldoende grote voorraad is.