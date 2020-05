Lange wachtrijen voor heropening zaterdagmarkt Ieper

De Ieperse zaterdagmarkt vond uitzonderlijk niet plaats op de Grote Markt, maar langs de Leopold III-laan tussen de sporthallen en de Menenpoort. De 47 kramen stonden er in één lange rij van bijna 1 km opgesteld en de marktbezoekers moesten in één richting langs de kramen stappen. Aan alle ingangen van de markt stonden piccolo's die de mensen mondjesmaat op het marktparcours toelieten.

(Lees verder onder de foto)

Daardoor ontstonden er wachtrijen, want heel wat mensen wilden naar de zaterdagmarkt. Ze wachtten geduldig hun beurt af om op de markt hun inkopen te doen. Er waren 3 ingangen tot de zaterdagmarkt: aan de Menenpoort, via het Poternepad (voetgangersbrug), en via de parkings aan de sporthallen. Van aan de Menenpoort was je verplicht eerst het grindpad langs het water te volgen. Want langs de kramen moest men lopen in de richting van de Menenpoort. Dit werd aangeduid met stickers met pijlen op de grond. Voor elk marktkraam was er een wachtzone om onderling afstand te houden.