Voor een habbekrats kan je in de hoofdbibliotheek van Brugge boeken kopen.

De bib verkoopt haar eigen boeken om de lezers een nieuw assortiment leenboeken aan te bieden. Vorig jaar is de boekenverkoop niet kunnen doorgaan, dus is er extra veel in de aanbieding én zijn er extra veel nieuwsgierigen, met lange wachtrijen tot gevolg.