Lang niet alle horecabazen kunnen CST controleren

Dat ticket wordt dan ingescand en gecontroleerd, toch in de meeste horecazaken. Maar vooral oudere cafébazen, die niet over internet of een smartphone beschikken, zitten daardoor met de handen in het haar. Zoals Patrick Dehem die al meer dan veertig jaar in zijn café In De Lustigen Boer staat in Zandvoorde bij Ieper. "Nu ik 66 jaar ben heb ik nooit geen smartphone genomen. Ik denk dat het nooit zal komen want ik ken er niets van. Hetzelfde met een scanner. Daarvoor heb je internet nodig, een computer, maar ik ken daar niets van. Ik ben niet modern ingesteld."

Oplossing in de maak?

Patrick is van goede wil en doet wat hij kan. Als de mensen binnenkomen dan hangt er aan de voordeur een blaadje dat ze hun Covid Safe Ticket moeten tonen. Hij noteert dan de naam van zijn klant en het gsm-nummer. Zoals Patrick zijn er heel wat volkscafés met hetzelfde probleem. Zo'n 150 tot 200, denkt Horeca West-Vlaanderen. Voor hen stelt de beroepsfederatie een oplossing voor aan de overheid. Zo wil de federatie dat de horecabazen naar een speciaal telefoonnummer kunnen bellen om te horen of een klant een geldige pas heeft om binnen te mogen.