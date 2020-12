Lang aanschuiven voor lekker stukje vis op oudejaar

Vanmorgen vroeg al stonden lange rijen met mensen aan te schuiven aan de viswinkels aan zee. Kreeften, zeevruchten, garnalen en schelpdieren zitten duidelijk in de lift. Blijkbaar hebben mensen veel over voor vis op oudejaar. Het is echt wel aanschuiven. en soms komen ze van ver.

Vis is een delicaat product en voor de vishandelaar is het een huzarenstuk om alle bestellingen vers klaar te krijgen. In deze kleine vishandel hebben ze bergen werk verzet. "Dat is toch met acht mensen dat we daarmee bezig zijn, zeker 24 uur werk", zegt vishandelaar Franky Kiekens. "Dat is enorm veel stress. Als je eens wil diëten, moet je bij ons komen werken. De kilo's vliegen er zo af.