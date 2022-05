Landschapskunstwerk krijgt 3.000 zonnebloemen

De installatie aan het AZ Zeno-ziekenhuis bestaat uit een gigantische canvasdoek van ruim 100 op 60 meter. Een reuzenfoto van een man in een vuurwerend pak. In het doek zijn kleine perforaties gemaakt. De zonnebloemen zullen het kunstwerk een compleet ander uitzicht en interpretatie geven. 'Closer' wil de aandacht vestigen op het begrip ‘onderschatting’, een verwijzing naar ondermeer het coronavirus en de klimaatverandering. (lees verder onder de foto)

Wim Tellier: "Je hebt de man in het vuurpak in een heel zelfzekere houding, die denkt dat hij onverwoestbaar is. Vanaf vandaag duiken de zonnebloemen op als tegenpool. Die staan voor bescheidenheid, kwetsbaarheid. Die zonnebloemen gaan beginnen groeien en zullen systematisch dat vuurpak overmeesteren en overwoekeren. En dat is iets wat op dit moment niet verwacht. Wat er zal gebeuren dat wordt overwoekerd en verrast ons. We hebben iets onderschat en dat heeft het voortgebracht."

Je kan de evolutie van het landschapskunstwerk nog tot 4 september gaan bekijken, er is ook een uitkijkplatform voorzien.

