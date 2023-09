Landbouwtractor botst op wagen in Veurne

In Bulskamp bij Veurne is vanmorgen een zwaar ongeval gebeurd. Een landbouwtractor en een personenwagen zijn op elkaar gebotst.

Beide voertuigen reden op de Bulskampstraat toen de personenwagen ter hoogte van de Calonnegracht net voorbij een lichte bocht in botsing kwam met een zware tractor. Door de botsing werd de personenwagen een eind weggeslingerd en kwam de tractor tot stilstand in de berm van de weg.

Licht gewond

Brandweer en hulpdiensten kwamen ter plaatse omdat er sprake was van een geknelde bestuurder, maar de bestuurder kon via de passagiersdeur uit de wagen worden bevrijd. Hij werd ter plaatse verzorgd en licht gewond naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. De bestuurder van de traktor werd niet gewond.

Weg afgesloten

Hoe de aanrijding precies gebeurde moet nog nader worden onderzocht. Beide voertuigen werden zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Door het ongeval was de Bulskampstraat een tijdlang afgesloten.