Landbouwproducten van bij ons op Lokaalmarkt Brugge

Vanmiddag is de tweede Lokaalmarkt in de provincie geopend. Na Roeselare is Brugge aan de beurt.

Lokaalmarkt is een indoor boerenmarkt die wekelijks zal plaatsvinden in het voormalige provinciehuis Abdijbeke. Er staan een zestiental boeren en producenten die samen een ruim aanbod hebben van seizoensgebonden producten, van vlees en groenten tot brood, zuivel en fruit. De boeren en producenten op Lokaalmarkt zijn, op enkele uitzonderingen na, uit de ruime regio van Brugge afkomstig.

"90% van ons aanbod is hier gekweekt of geteeld. Op die manier steunen we de lokale economie en zorgen we dat we ook morgen nog boeren uit de streek hebben.", zegt Karel Deknudt, marketingverantwoordelijke bij Lokaalmarkt. Bij de opening vanmiddag was er alvast veel interesse.

Kinderhoek en bar

De boerenmarkt met bar en kinderhoek vindt elke vrijdag plaats van 15 tot 19 uur. Bezoekers kunnen er cash of met bankcontact betalen en er is een gratis parking net naast de deur. Halfweg volgend jaar wordt het voormalig provinciehuis omgevormd tot appartementen en gaat Lokaalmarkt naar een nieuwe, vaste locatie.