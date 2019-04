Landbouwgrond nog duurder dan gedacht

Gisteren gaven we mee dat West-Vlaamse landbouwgrond gemiddeld 64.000 euro per hectare kost, maar de prijzen swingen nog meer de pan uit klinkt het, want de barometer rekent ook slechtere gronden mee, en gronden waar nog een pacht op zit.

Franky Vanroose is landbouwer in Koekelare en ook bestuurslid van het Algemeen Boerensyndicaat. Hij heeft zelf 32 ha landbouwgrond, het laatste grote part kocht hij twaalf jaar geleden aan 28.000 euro per hectare. Op vandaag zou hij 70.000 euro betalen en dat komt doordat grote industriëlen enorm speculeren op de gronden. “Enerzijds komt het doordat de rente laag is, maar anderzijds zijn er ook de industriëlen of zelfstandigen die op vandaag niets met landbouw te maken hebben. Zij kopen massaal grond op, een prachtig voorbeeld is Knokke-Heist, waar twee spelers alle landbouwgrond in handen hebben. We zien dat de gronden massaal worden opgekocht en dan verpacht worden voor een hogere prijs dan de wettelijke pacht.”

De lichtere gronden waar alle teelten mogelijk zijn liggen trouwens in de regio Roeselare-Staden en daar betaalt een landbouwer meer dan 90.000 euro voor.

