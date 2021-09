Landbouwgrond het duurst in West-Vlaanderen

In de eerste helft van 2021 is de gemiddelde prijs per hectare van landbouwgrond in onze provincie gestegen met 8,7%. Dat blijkt uit de nieuwe landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat.

In de eerste zes maanden van 2021 klokte de gemiddelde prijs per hectare af op 73.304 euro. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: "Net zoals bij andere soorten vastgoed zit de prijs van landbouwgrond in de lift. De voornaamste redenen voor deze prijsstijging: de lage rentevoeten en het beperkte aanbod."

Duurst bij ons

In heel Vlaanderen bedroeg de prijsstijging 10,7%. Landbouwgrond was in de eerste zes maanden van 2021 het duurst in de provincies Antwerpen (72.522 euro) en West-Vlaanderen (73.304 euro). In vergelijking met 2020 steeg de gemiddelde prijs in West-Vlaanderen met zo'n 6.000 euro. In Antwerpen bedroeg de stijging 9.000 euro.

De waarde van landbouwgrond wordt onder meer bepaald door zijn ligging, de omgeving, de bodemstructuur en de kwaliteit van de grond. Daarnaast is het bij de prijsbepaling ook belangrijk of de grond vrij of verpacht is en wat de pachtwijze in dat geval is. Bart van Opstal: "Niet verpachte grond is bijvoorbeeld veel meer waard dan pachtgrond waarvan de pacht nog lang loopt."