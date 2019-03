Landbouwerszoon in cel na ontdekking cannabisplantage

De zoon van het landbouwersgezin uit Zevekote, waar eergisteren een cannabisplantage met 2.400 plantjes werd ontdekt, zit in de cel.

Ook zijn ouders werden verhoord, maar zij zijn intussen weer vrijgelaten. De Brugse raadkamer moet morgen beslissen of hij nog langer in de gevangenis moet blijven zitten. Dinsdag brak er brand uit in een stal van het landbouwbedrijf. Bij de bluswerken ontdekten de brandweermannen een cannabisplantage.

