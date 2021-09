Landbouwers protesteren tegen Landschapspark in Westhoek

Landbouwers hebben actie gevoerd in Ieper. Het gaat om een actie van het Algemeen Boerensyndicaat in de Westhoek. Zo'n 60 tractoren reden van de industriezone naar Ter Waarde, naar het Westhoekoverleg.

ABS boeren uit de Westhoek willen niet dat de Westhoek erkend wordt als Landschapspark. "Dit heeft veel weg van een bundeling van mislukte politieke initiatieven uit het verleden," zegt Danny Metsu.

Een Landschapspark moet groene gebieden, natuurgebieden en parkgebieden in één groot geheel versterken. Daarbij is de samenwerking tussen alle betrokken spelers zoals Agentschap Natuur en Bos, de gemeenten en de provincie een must. Vlaanderen zet hiervoor geld en middelen in. Maar de landbouwers vrezen dat ze bij zo'n erkenning zullen botsen op een reeks beperkingen.

Verkeershinder

De actie van de boeren is niet toevallig: in de vooravond kwamen de Westhoekburgemeesters bijeen over de mogelijke aanvraag voor een erkenning als Landschapspark. Enkele weken geleden waren de meningen bij de burgemeesters in de regio nog verdeeld. Zo'n 60 tractoren reden in stoet naar Ter Waarde, waar het Westhoekoverleg zou plaatsvinden.

Lees ook: