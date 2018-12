Landbouwers in problemen zoeken nog te weinig hulp

Dat is een belangrijke conclusie nu het Europese project “Zot van ’t boeren’ na drie jaar is afgelopen. In 30 gemeenten in de Westhoek en in het midden van de provincie zijn allerlei initiatieven genomen om de problemen van de boeren bespreekbaar te maken. In veel gemeenten zijn er nu aanspreekpunten, zoals in het OCMW van Zonnebeke bijvoorbeeld. "Eenmaal ze hier zijn, is het vooral omwille van financiële problemen. Dan bekijken we of we ze op financieel vlak kunnen ondersteunen", zegt Tine Pype. "Daarnaast zijn we ook een luisterend oor en verwijzen we door".

Depressies en zelfdoding

Het was de vzw Boeren op een kruispunt, die al jaren boeren in nood helpt, die het initiatief nam voor het project. Er zijn stappen gezet maar het werk is nog niet af. Er is nog altijd een gesloten mentaliteit. Landbouworganisaties, Boeren op een kruispunt en ook hulpverleners zetten het werk nu best voort want het aantal depressies en zelfdodingen in het landbouwmilieu blijft nog steeds hoog.