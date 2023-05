Landbouwers ongerust in Zwinstreek, "maar 8 op 10 Vlamingen is voor landschapspark" (Demir)

Bijna 8 op 10 Vlamingen is voorstander van nationale parken en landschapsparken. Bij ons zijn vooral landbouwers ongerust over een mogelijke erkenning van Het Zwin.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir liet een bevraging uitvoeren bij 600 Vlamingen. Drie op vier ziet een landschapspark zitten, 7 op 10 vindt het fijn dat er binnen de twintig kilometer van huis een landschapspark is.

“Het beleid krijgt ruime steun omdat een overgrote meerderheid, ondanks tegencampagnes, inziet dat meer natuur ook meer gezondheid én economische vooruitgang betekent”, reageert Demir. Haar parkendecreet komt vandaag op de commissie in het Vlaams parlement.

Onrust in Zwinstreek

De landbouwers uit de omgeving van Damme zijn niet opgezet met de kandidatuur om de hele Zwinstreek als landschapspark te laten erkennen. Dat bleek vorige week nog op een infovergadering. Landbouwer Kevin Maenhout: "Voor jonge landbouwers heb ik nergens duidelijkheid gehoord over vergunningen of uitbreidingen. En wat is er nog mogelijk voor ons?"

“Net daarom zijn enkele wijzigingen aan gebracht aan het decreet,” reageert Demir. Artikel 8 in het parkendecreet garandeert dat een erkenning als Vlaams park geen bijkomende verplichtingen oplegt, noch voor een herbestemming van gronden zorgt.”

