Landbouwers blokkeren Ardo-site: "We zetten heel den boel toe"

In Ardooie blokkeren boze landbouwers opnieuw de site van diepvriesgroentebedrijf Ardo. "We zetten heel den boel toe", zeggen de actievoerders.

De landbouwers zijn dus nog steeds boos, na de actiedag van gisteren. Ze willen eerlijker prijzen voor hun producten.

"Blokkade tot vanavond"

Volgens de actievoerders wil de directie van Ardo "pas volgend jaar eens samenzitten" om het probleem te bespreken en dat zint hen niet.

"Desnoods blokkeren we de site tot vanavond, in beurtrollen", zeggen de landbouwers. Intussen staat al een rij vrachtwagens aan te schuiven.

(lees verder onder de foto)

"Faire prijzen in ieders belang"

"De boodschap die we brengen is niet veranderd", zegt een woordvoerder van de landbouwsector. "De groentetelers willen faire prijzen voor hun producten. De actiebereidheid blijft onveranderd groot. Zolang er niet terug onderhandeld wordt en er geen concreet resultaat komt, zullen er acties blijven volgen bij de groenteverwerkende bedrijven.

Faire prijzen voor de teler zijn in ieders belang, ook in het belang van de verwerkende bedrijven zelf. Iedereen vraagt dat de groenten op een duurzame manier geteeld worden, ook de groenteboeren willen dat. Broodnodige en bewezen noodzakelijke prijsstijgingen van 10 tot 21% naargelang de teelt, wijzen erop dat vandaag een inhaalslag gemaakt moet worden. Enkel op deze manier kan van de aanvoer van de eerlijke en duurzame groenten die elkeen nodig heeft, vandaag en in de toekomst verzekerd worden.

Faire prijzen zijn nodig om de teelt duurzaam te houden en nog verder te verduurzamen. Faire prijzen zijn ook nodig om de grote tewerkstelling die er in de gehele keten is, in België te verankeren."

Ook de retailer heeft er belang bij. Een betere prijs voor de primaire producent zal betekenen dat hun aankoopprijs misschien enkele centen zal stijgen. Enkele centen om de aanvoer en de toekomst van lokaal geteelde diepvriesgroenten te garanderen voor de consument. Fair trade geldt namelijk ook in Vlaanderen, voor de Vlaamse boer."

Bekijk hier de reportages over het protest van gisteren aan vier West-Vlaamse diepvriesgroenteverwerkers: