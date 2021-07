Landbouwer in Rollegem biedt weide aan als alternatief voor ondergelopen kampplaats

In heel ons land zoeken jeugdbewegingen noodgedwongen naar een nieuwe kampplaats door de overstromingen in Wallonië. Landbouwers Heide en Frank plaatsten de ruimte die ze ter beschikking hadden op kampplaatsen.be en kregen meteen enkele telefoontjes, waaronder de scoutsgroep van Tervuren.

"Normaal gezien gingen wij 14 juli vertrekken naar Couvin in Wallonië. Maar door de overstromingen zijn we niet kunnen gaan. Twee uur voor vertrek hebben we telefoon gekregen dat we niet konden komen. Dan zijn we op zoek gegaan naar een alternatief en zijn we hier terecht gekomen. Gelukkig, anders hadden we misschien geen kamp gehad", vertelt groepsleider Jarne Verhulst opgelucht.

Voor deze scouts is het de eerste keer op West-Vlaams grondgebied.