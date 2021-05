Landbouwer is beste werkkrachten kwijt in vol seizoen

Maar een biologische landbouwer uit Alveringem is plotseling twee van zijn beste arbeiders kwijt. De twee Irakezen, die al enkele jaren bij hem werken, zijn uitgewezen en moeten ons land verlaten. Net nu de seizoensarbeid op volle toeren gaat draaien brengt dat de landbouwer in de problemen. De twee arbeiders werken op het veld en bij de intensieve groententeelt. Vandaag worden courgettes geplant, maar de twee Irakezen moeten werkloos toezien. Op slag zitten ze opnieuw in de onzekerheid, terwijl de nood aan seizoensarbeiders in de land- en tuinbouw net nu groot is.

"Zeker in de zomer, tijdens het oogsten, zijn dit twee personen die hard werken, die het werk kennen. Ze hebben al 2 en 3 jaar bij mij gewerkt", zegt landbouwer Thomas Ingelbeen. "Ze kennen het werk goed en het is aangenaam om te werken met mensen die het werk kennen. In deze sector is het ook wel heel moeilijk om goede arbeidskrachten te vinden".