Landbouwer bedreigt inspecteur dienst Dierenwelzijn

De inspecteur had zich burgerlijke partij gesteld. Volgens haar advocaat had C. via de telefoon aan haar collega gezegd: "Het eerstvolgende kind dat ze op de wereld zet, zal ze naar het graf dragen." "Mijn cliënt was net uit zwangerschapsverlof, en dat wist de landbouwer maar al te goed", aldus haar advocaat. "Deze bedreiging had een ernstige impact op de vrouw. Een inspecteur is wat gewoon, maar een doodsbedreiging aan je ongeboren kind gaat veel te ver."

De man werd door de inspecteur gecontroleerd en gewezen op verschillende overtredingen rond dierenwelzijn. Volgens de procureur had de boer niet de nodige maatregelen genomen om de dieren aangepaste verzorging te geven, werden kadavers niet verwijderd tussen de levende dieren en was de algemene hygiëne en registratie onvoldoende. De zaak was bovendien in staat van bijzondere herhaling: C. was vorig jaar al veroordeeld tot een voorwaardelijk verbod op het houden van runderen en riskeert nu een effectief verbod van 2 jaar. Daarnaast vroeg de procureur een boete van 1.300 euro en 4 maanden cel voor de bedreiging.

Financiële strop rond nek

Volgens zijn advocaat leefde de landbouwer met een financiële strop rond de nek. "Hij had als alleenstaande man de hoeve geërfd van zijn overleden ouders en moest de helft van de waarde betalen aan zijn zus. Het mogelijk verlies van zijn runderen betekende ook het verlies van inkomsten. Vandaar de reactie van de man, maar wij ontkennen de telefonische bedreigingen aan de inspecteur. Er is onvoldoende bewijslast, daarom vragen we de vrijspraak. Het verbod om nog runderen te houden is in deze zaak irrelevant, want hij heeft de veeteelt opgegeven na alles wat er gebeurd is. Hij focust zich enkele nog op akkerbouw."

Vonnis op 10 december.