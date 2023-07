Land Rover knalt op een boom in Ieper

In Ieper is een 23-jarige man met zijn auto tegen een boom geknald. Hij verloor de controle over het stuur en ging over kop. Vermoedelijk viel de bestuurder van de wagen in slaap achter het stuur.

Rond 6 uur vanmorgen hoorde een buurtbewoner een grote knal langs de Dikkebusseweg dichtbij de watertoren in Ieper. Al snel bleek dat een auto van het merk Land Rover tegen een boom terecht was gekomen. De bestuurder van die wagen was even spoorloos, maar hij werd even later teruggevonden in zijn eigen huis door de politie.

De bestuurder werd omwille van de opgelopen verwondingen naar het Jan-Ypermanziekenhuis overgebracht. Hij legde bovendien een positieve ademtest af. Een rijstrook van de Dikkebusseweg was een tijdlang afgesloten, maar dit zorgde niet voor noemenswaardige hinder. De Land Rover werd volledig vernield weggetakeld.