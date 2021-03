Lampaert en Declercq versterken ‘The Wolfpack’ in Sanremo

Na een ritzege in de Tirreno en zijn tweede plaats in de Strade Bianchi is Alaphilippe één van de grote favorieten voor ‘La Primavera’. Twee jaar terug was ‘JuJu’ de snelste in een groepssprint en vorig jaar brak hij de koers open op de Poggio. Toen was Wout Van Aert nipt sneller dan de Fransman. Sam Bennet bewees dan weer met twee overwinningen in Parijs-Nice dat hij klaar is voor Sanremo. De vraag is of de snelle Ier eventuele versnellingen op de Poggio kan beantwoorden. Met Omloop-winnaar Davide Ballerine heeft ‘The Wolfpack’ nog een Italiaanse joker achter de hand. Naast Declercq en Lampaert maken ook nog Kasper Asgreen en Zdenek Stybar deel uit van de selectie. Milaan-Sanremo is het eerste monument van het wielerseizoen.