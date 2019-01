Lammens is klaar om opnieuw te slachten

Op vrijdag 21 december werd de erkenning van het kippenverwerkend bedrijf Lammens uit Torhout ingetrokken omdat het risico op salmonellabesmetting via de voedselketen te groot was. De beslissing van federaal landbouwminister Ducarme en het FAVV kwam als een verrassing voor het bedrijf.

Audit

Eind vorige week kreeg Lammens opnieuw bezoek van het FAVV. De audit was positief, er waren wel nog enkele opmerkingen over plinten die niet volledig afwasbaar waren of vloeren in de slachtruimtes met versleten voegen. De voorbije dagen was het bedrijf druk in de weer met al die euvels te verhelpen. Op 23 januari volgt er een nieuwe audit. Het bedrijf is alvast voorbereid om de slachtactiviteiten vanaf maandag 28 januari te hervatten. Bij Lammens werken 170 mensen.