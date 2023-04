Lamme Goedzak vaart weer uit

De bekende toeristenboot De Lamme Goedzak op de Damse Vaart is volledig gerenoveerd. De nieuwe eigenaar koos voor een grondige make-over om opnieuw tussen Damme en Brugge te varen.

De Lamme Goedzak is een populaire toeristenboot die ook dienst doet als eventlocatie. Hij is al tientallen jaren een vertrouwd zicht op de Damse Vaart. De nostalgische rivierboot vaart viermaal per dag heen en weer tussen Brugge en het centrum van Damme, de stad van Tijl Uilenspiegel wiens vriend - hoe kan het ook anders - 'Lamme Goedzak' heette. (lees verder onder de video)