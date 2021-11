Lambrecht: "Vlaanderen haalt verkeersdoelstelling niet"

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annick Lambrecht uit Brugge opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Aan de Scheepsdalelaan in Brugge moeten auto's en vrachtwagens wel wachten als fietsers en voetgangers groen licht krijgen. Zo'n 'vierkant groen' maakt het een stuk veiliger.

Dit jaar jaar werden er in West-Vlaanderen 14 gevaarlijke kruispunten heringericht. In heel Vlaanderen 77 kruispunten. En dat terwijl de Vlaamse overheid beloofd had om elk jaar 125 kruispunten aan te passen. Vlaams parlementslid Annick Lambrecht vraagt de Vlaamse overheid om dringend een versnelling hoger te schakelen om zo het risico op dodehoekongevallen te verkleinen.

