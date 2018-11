Lambrecht en Crombez lijsttrekkers Sp.a

Dat de socialisten in West-Vlaanderen hun partijvoorzitter in stelling brengen, is geen verrassing. John Crombez verandert wel het geweer van schouder in vergelijking met 2014 toen hij nog lijsttrekker was op de Vlaamse lijst. Nu dus federaal en dat heeft ook veel te maken met het wegvallen van Johan Vande Lanotte als lijsttrekker. In 2014 haalde Sp.a in West-Vlaanderen 17,6% voor de Kamer.

Annick Lambrecht wordt een nieuw gezicht als kopvrouw bij Sp.a. De Brugse was de voorbije jaren actief als federaal parlementslid. Nu trekt ze de Vlaamse lijst. Daar scoorden de socialisten in 2014 16,2%.