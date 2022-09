Lakenloodjes gevonden in Brugge: bewijs van middeleeuwse lakenindustrie

Bij werken in het Koning Albert I-park in Brugge zijn 241 lakenloodjes gevonden uit de 13e en 14e eeuw. Ze zijn nieuw bewijs van de lakenindustrie in de stad destijds.

De aanleg van een nieuwe ondergrondse parking aan het Koning Albert I-plein gaf een extra geheim prijs: tijdens de werken zijn 241 lakenloden gevonden. Zo'n loodje was een keurmerk van het laken uit dertiende en veertiende eeuw. In die periode was Brugge na Gent en Ieper de derde grootste producent van laken. Eén op vier Bruggelingen was toen betrokken bij die lakenindustrie.

Gigantische productie

Bij de opgravingen zijn ook restanten van houten raamwerk gevonden, waarop ze het laken destijds spanden.

Volgens Raakvlak, de intergemeentelijke dienst voor onroerend erfgoed in Brugge en het ommeland, bewijst de vondst de omvang van een gigantische lakenproductie in Brugge in die tijd: ze produceerden er toen naar schatting 25.000 lakens per jaar.