Lakenhallen in Ieper bijna af in legoblokjes

LEGO Master Corneel Clarys is er het voorbije weekend niet in geslaagd om het bouwen van de Ieperse Lakenhallen met Belfort met lego-blokjes af te werken.

Corneel was de voorbije twee weekends aan de slag in het Yper Museum. Bedoeling was dat hij dat gisteravond zou kunnen afwerken, maar dat is niet gelukt.

Corneel Clarys: "De voorbije twee dagen zijn er telkens vijf- tot zeshonderd bezoekers langsgekomen. Velen van hen wilden een babbeltje doen met mij. Daardoor was het niet mogelijk om vlot door te werken."

Zonder publiek

Corneel zal nu - zonder publiek - af en toe wat verder werken aan zijn bouwwerk. Hij hoopt dat hij het in de loop van deze maand oktober af kan werken.

Het bouwen van de Lakenhallen en het Belfort in lego kadert in het project Feniks2020 dat de wederopbouw van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog in grote en kleine verhalen weer tot leven brengt.

Met dank aan Aron Storme voor de video.