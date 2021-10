Lagere school Gullegem volledig op slot na massale corona-uitbraak

In basisschool de Gulleboom uit Gullegem kwamen er de afgelopen week een 40-tal meldingen binnen van kinderen die positief werden getest op COVID-19. Na overleg werd beslist om vanaf maandag 18 oktober de school tot nader order volledig te sluiten.

Afgelopen week raakten een 40-tal leerlingen van basisschool de Gulleboom uit Gullegem besmet met het coronavirus. Daardoor werden in de loop van de week al 9 klassen als hoog-risico ingeschaald: klassen met twee of meer besmettingen werden tijdelijk gesloten.

Na overleg met het CLB, het schoolbestuur én de gemeente Wevelgem, werd beslist om de volledige schoolwerking vanaf maandag 18 oktober on hold te plaatsen. Alle klassen blijven dus thuis.

De school roept op om de buitenschoolse activiteiten van de kinderen enkele dagen te schrappen.

Collectieve testing

Maandagnamiddag wordt in de sporthal van Gullegem een collectieve testing georganiseerd. Alle kleuters, lagereschoolkinderen en personeelsleden die in de voorbije week niet als hoogrisico werden omschreven, moeten zich laten testen, om zo de omvang van de uitbraak volledig in kaart te brengen. Zo kan ook verdere besmetting vermeden worden.

Op basis van de testresultaten zal beslist worden of bepaalde klassen op donderdag 21 oktober al terug naar school kunnen. De ultieme heropstartdatum voor de lessen is dinsdag 26 oktober.