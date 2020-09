Lagere scholen weer naar In Flanders Fields Museum

De leerlingen van zesde leerljaar van de Taborschool uit Sint-Maria -Aalter waren vanmorgen één van de eersten die weer het In Flanders Fields Museum konden bezoeken. "'t Is sowieso leuk voor de kinderen om op uitstap te mogen," zegt leerkracht Natasia Verfaillie."Ze leren enorm veel bij qua lesgeven maar als ze het hier allemaal zien dat is toch nog veel duidelijker."

Weinig boekingen lang op voorhand

Het museumleven voor leerlingen herneemt zich dus, zij het nog met mondjesmaat. "In september zien we nu een tiental reservaties," licht schepen van musea Dimitry Soenen toe. "We merken wel dat scholen niet veel vooruit boeken terwijl dat vroeger wel het geval was. Ze wachten af wat de maatregelen met zich meebrengen."

In de zomermaanden hebben de Ieperse musea 26.000 bezoekers ontvangen. Alles is covid-veilig verlopen.

