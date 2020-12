Lading van 10.000 Pfizer-vaccins aangekomen

De eerste lading van 10.000 vaccins van Pfizer/BioNTech is zaterdagmorgen aangekomen in UZ Leuven. Zondag worden ze ontdooid. Op maandag 28 december start het vaccineren van de bewoners van drie woonzorgcentra in België.

"Alles is in gereedheid gebracht", zegt Thomas De Rijdt, diensthoofd van de ziekenhuisapotheek van UZ Leuven. "We zijn er helemaal klaar voor."

In elk van de drie regio's in België krijgen de bewoners van één woonzorgcentrum het coronavaccin op 28 december toegediend. Het gaat om woonzorgcentrum Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands, Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe en La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen.

Ongeveer 500 van de 10.000 vaccins die zaterdag geleverd zijn, zijn momenteel voorbehouden voor die centra. Zondag om 13.00 uur start het ontdooien van de vaccins.