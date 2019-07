'Lachend kakske'-verdwaalpaal verdwenen

En da's opvallend, want de paal is pas vorige week officieel in gebruik genomen, samen met de 'Smiley' en het 'Hartje'. Die staan er trouwens wel nog. De Zeemoji's heten ze, en ze moeten verloren gelopen kinderen hun ouders helpen terugvinden op het strand. De drie palen staan op het Nieuwe Strand, dat is het stuk tussen de beachbars Polé Polé en Bondi Beach.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD): "We zullen via camerabeelden proberen achterhalen wie achter de diefstal zit. Wie meehelpt om de daders te vinden, krijgt een beloning."

Onze splinternieuwe verdwaalpaal met zeemoji #hetlachendkaksje is spoorloos verdwenen. Wie meehelpt om de daders te vinden krijgt een beloning @StadaanZee @VisitOostende #oostende — Bart Tommelein (@Barttommelein) July 2, 2019

