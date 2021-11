Labo's in problemen, ook bij AZ Delta stijgt de druk

In het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare lukt het wel nog, maar ook daar neemt de werkdruk elke dag toe. Bij het begin van de vierde coronagolf kon het labo 600 testen per dag analyseren. Het zijn er intussen 3000 geworden.

Dat betekent veel extra werk en er zijn handen kort om alles te verwerken. En vermits mensen voor bepaalde evenementen bovenop hun coronapas ook een negatieve test nodig hebben, zal de druk alleen maar toenemen. Laborante Anneleen Vandamme: "We komen extra shiften doen. De vroege, de late. Onze mensen werken ook 's nachts op vrijwillige basis. Het wordt lastig".

In heel West-Vlaanderen hebben de testcentra afgelopen week een dikke 70.000 testen afgenomen, waarvan er 10.000 positief waren. Bij AZ Delta beloven ze nog altijd een testresultaat binnen de 24 uur.