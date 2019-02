Labo bevestigt uitbraak norovirus in wzc Yserheem

Het is nu officieel. In het woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide is er een besmetting met het norovirus. Gisteren meldden we al dat er een aantal bewoners de symptomen vertoonden.

Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt ernstige maagdarmklachten. In het Yserheem gaat om een twintigtal gevallen. Dat is zowat een op vijf van de bewoners van het woonzorgcentrum.

De Diksmuidse schepen van gezondheid Jan Van Acker is als huisarts goed geplaatst om de toestand in Yserheem te schatten: “In een woonzorgcentrum zitten heel wat mensen samen. Dat is een ideale broeihaard voor het virus om zich te ontwikkelen. We hebben nu extra voorzorgsmaatregelen genomen om een uitbreiding te vermijden. Er zijn even geen activiteiten in het woonzorgcentrum en ook bezoek wordt afgeraden. Alles begint met extra aandacht voor de handhygiëne. Ook linnenkarren worden ontsmet en het personeel wisselt sneller van beroepskledij. Ten slotte is ook de cafetaria dicht.”

De jongste dagen duikt het norovirus op in verscheidene woonzorgcentra in de provincie.