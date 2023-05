Labadoux lokt duizenden festivalgangers naar Ingelmunster

Onder een stralende zon komen dit weekend weer duizenden mensen naar Labadoux. Het festival heeft dit jaar een aantal vernieuwingen doorgevoerd, wat meest opvalt is dat het festival vooral werkt rond inclusiviteit en mensen verbinden. Zo’n 400 medewerkers geven Labadoux de uitstraling die het verdient.

Driedaagse

Het festival vindt plaats van 5 tot en met 7 mei. Labadoux slaagt erin om toch weer een sterke affiche samen te stellen met internationale kleppers als Steve Harley and Cockney Rebel en Heather Nova. Ook Belgische artiesten schitteren op Labadoux. Gisteravond trad Flip Kowlier op en vanavond is het de beurt aan onder andere Hooverphonic.

35 edities

Het is de 35ste editie van het festival. De naam vond zijn origine bij de vroegere linnenfabriek in de buurt. Labadou = lavier; lieu destiné à laver du linge. Dus een plaats om linnen te wassen. Het festival startte ooit als folkfestival, maar 35 edities later is Labadoux uitgegroeid tot een festival voor alle leeftijden, waar verschillende genres elkaar tegenkomen.