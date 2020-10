'Labadoux Bubbelt' met 4 aan tafel, tenzij als gezin

In Ingelmunster hebben de strenge corona-regels maar weinig grote gevolgen voor het festival 'Labadoux Bubbelt' van komend weekend.

De gemeente Ingelmunster heeft intussen contact opgenomen met de gouverneur.

"Labadoux valt onder de evenementen met sluiting om 1u 's nachts", zegt burgemeester Kurt Windels op Facebook. "De bubbels tijdens de optredens worden verengd tot maximaal vier personen per tafel, tenzij in gezinsverband. De tent is meer dan voldoende groot om de nodige afstand te bewaren", zegt de burgemeester.

"Verantwoordelijkheid tegenover artiesten en publiek"

Op 9, 10 en 11 oktober organiseert Labadoux een 3-daags minifestival. "Hiermee wil Labadoux zijn verantwoordelijkheid nemen en zich engageren een initiatief te nemen ten gunste van de eventsector en het trouwe Labadoux-publiek", zegt festivalorganisator Carl Windels.

"Op het festivalterrein aan de Trakelwel willen we een tentluifel zetten van 20,5 X 65 m. Hierin komt een podium waar elke dag 3 of 4 groepen optreden.

Per dag willen we maximaal 400 personen uitnodigen die we op coronaveilige manier willen ontvangen. Drank wordt door bestellers geserveerd vanuit een dranktentje dat buiten de publieksluifels staat opgesteld."

Vrijdag treden Renée, Stef Kamil Carlens en Yevgueni op. Op zaterdag staan Pauwel, Frank Vander Linden, Portland en Ertebrekers op de affiche. En op zondag zijn er optredens van The White Horsemen, Meskerem Mees en Het Zesde Metaal