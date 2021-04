Laatstejaars springen deze week al bij in kleuter en lager

Studenten van lerarenopleidingen springen sinds deze week bij in het kleuter- en basisonderwijs. Een project om de leerachterstand bij kinderen door de coronacrisis snel weg te werken.

Door de coronacrisis, en zeker na de eerste lockdown, was er bij veel kinderen een leerachterstand. Daar kwamen nog gedeeltelijke sluitingen bij in dit schooljaar. Vooral kinderen die het sowieso wat moeilijker hebben zijn daardoor getroffen.

Laatstejaars al voor klas

Daarom loopt het project Teamcoaching van de Koning Boudewijnstichting en het Vlaams departement Onderwijs. Niet alleen in het basisonderwijs trouwens, ook in het kleuteronderwijs. Laatstejaarsstudente Jana Cooreman studeert aan Vives, maar springt deze week bij in de tweede en derde kleuterklas. (lees verder onder de video)