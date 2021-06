Laatste zwemdag in Gistel en Kortemark

De zwemkuip van Zomerloos in Gistel is in slechte staat. Het dak moest al grondig vernieuwd worden, het buizensysteem is versleten en de centrale verwarming is hopeloos verouderd. Het kostte de stad elk jaar 360.000 euro om het stedelijk zwembad open te houden. Na de sluiting vormt de stad het gebouw om tot ontmoetingscentrum, vergaderruimte en muziekschool. Een nieuw zwembad komt er niet.

Flipper

Ook het verouderde zwembad Flipper in Kortemark gaat definitief dicht. Het zwembad dateert uit de jaren zeventig. Het gemeentebestuur zal de kosten voor het vervoer voor alle lagere scholen naar een zwembad in de buurgemeenten op zich nemen. Inwoners die in een andere gemeente gaan zwemmen, zullen per zwembeurt een euro korting kunnen krijgen. Verder zal Kortemark voor elk kind uit de eigen gemeente dat voor het eerst zwemles volgt, 30 euro van de kostprijs bijpassen.

